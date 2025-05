W środę, 14 maja policja uruchomiła procedurę Child Alert w związku z zaginięciem 11-letniej Patrycji Głowania. Dziewczynka zaginęła we wtorek po wizycie u dziadków. Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginionej. Liczy się każda informacja!

Child Alert - co to oznacza?

Insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Policji, wyjaśniła, że Child Alert jest wyjątkową procedurą, która przez polską policję jest uruchomiona po raz siódmy. Aby uruchomić tę procedurę, muszą zostać spełnione konkretne warunki: osoba zaginiona musi mieć mniej niż 18 lat, a zgodę na uruchomienie procedury muszą wyrazić opiekunowie prawni. „Niezbędny jest także czynnik, który świadczy o tym, że zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka. To jest podstawa do uruchomienia poszukiwań w tym trybie” – poinformowała.

Apel o pomoc. Jak możesz pomóc w poszukiwaniach?

Policja apeluje o rozsyłanie zdjęć zaginionej Patrycji w mediach społecznościowych.

- Każdy może przyłożyć do tej sprawy swoją małą cegiełkę, chociażby rozsyłając ten komunikat do swoich znajomych, do ludzi, których ma w kontaktach w mediach społecznościowych – prosiła insp. Nowak.

Rysopis zaginionej. Jak wygląda Patrycja?

Zaginiona dziewczynka ma 158 cm wzrostu, jest tęższej budowy ciała. Ma długie, lekko kręcone brązowe włosy. Może mieć ciemne okulary z dużymi oprawkami. W chwili zaginięcia Patrycja miała na sobie czarne spodnie dresowe, ciemny t-shirt, czarne buty z biało-pomarańczową podeszwą marki Jordan, a także czarny plecak Nike, na głowie miała czarną opaskę.

Kontakt z policją. Gdzie zgłaszać informacje?

Policjanci apelują o kontakt każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej. Proszą o skontaktowanie się z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich pod nr tel. 47 86 326 03, 47 86 326 504 lub z najbliższą jednostką Policji bądź pod nr tel. alarmowego 112.

