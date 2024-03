Fundusze Europejskie dla województwa OPOLSKIEGO. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Programy unijne kojarzą nam się głównie z wielkimi inwestycjami, jak nowe drogi czy mosty, albo z dotacjami dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć własną firmę. I słusznie, bo środki europejskie są przeznaczane na takie cele. Jednak z Funduszy Europejskich finansowane są także inne usługi, z których bardzo wielu mieszkańców woj. opolskiego może skorzystać. Pokazujemy trzy wybrane projekty, do których można się zgłosić, ale oferta jest o wiele bogatsza.

Szkolenia, kursy, certyfikaty, studia podyplomowe

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE, BY PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE

Dążysz do zmiany pracy na lepiej płatną? Chcesz uzupełnić swoje wykształcenie? Szukasz możliwości, by się doszkolić i móc wykonywać lepiej swoje obowiązki? A może po prostu marzysz o kursie pilota drona albo nauce języków obcych? Teraz w woj. podkarpackim jest taka możliwość, by zdobywać nowe umiejętności czy kwalifikacje i uzyskać na to dotację. Nic nie stoi na przeszkodzie.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy i to, że rzadko kto dopracuje do emerytury w tej samej firmie, warto się rozwijać i szkolić, zdobywać nowe uprawnienia i certyfikaty. Czasem dobrze jest też mieć alternatywę – dziś mieszkasz i pracujesz w woj. opolskim, ale twoją pasją jest nurkowanie. Jeśli zrobisz kurs instruktora nurkowania, może będziesz mógł spełnić swoje marzenia i połączyć pasję z pracą.

Dofinansowanie do szkoleń to nie jest oferta tylko dla pracujących i poszukujących pracy. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, każdy – np. pełnoletni uczeń, student, rencista czy emeryt – może skorzystać z oferty rozwoju i sięgnąć po dopłatę np. na naukę języka obcego.

Warunek jest jeden – kurs, szkolenie czy studnia podyplomowe muszą być wybrane z listy tych, które znajdują się w tzw. Bazie Usług Rozwojowych (BUR). BUR mieści się pod adresem internetowym uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

W bazie prezentują się rozmaite szkoły i firmy szkoleniowe z bardzo wielu dziedzin. Uczestnicy szkoleń oceniają kursy, które przeszli, dzięki temu ty możesz (choć nie musisz) wybrać sobie taką usługę rozwojową, która ma najwięcej pozytywnych ocen.

Za projekt odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Pierwsza runda naborów już się zakończyła, kolejna najprawdopodobniej ruszy w czerwcu. Trzymaj zatem rękę na pulsie i śledź stronę tego operatora: ocrg.opolskie.pl. Możesz także zadzwonić pod numer: 77 403 36 96 i 77 403 36 60 lub napisać: [email protected].

Jak skorzystać z dotacji – krok po kroku

Znajdź interesujące cię szkolenie - Albo kurs, studia podyplomowe itp. kończące się certyfikatem lub egzaminem. W tym celu skorzystaj zBazy Usług Rozwojowych PARP – www. uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Zarejestruj się w bazie BUR - Utwórz Profil użytkownika. Wypełnij formularz zgłoszeniowy - Jest on dostępny na stronie www.ocrg. opolskie.pl wraz z kompletem niezbędnych załączników i złóż go przez ePUAP. Elektroniczna aplikacja przyspieszy procedurę weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście w siedzibie Opolskiego Centrum R o z w o j u Gospodarki (ul. Krakowska 38, Opole). Zarezerwuj sobie miejsce - Skontaktuj się z organizatorem szkolenia i wstępnie zarezerwuj sobie miejsce, informując o tym, iż starasz się o dofinansowanie oraz o tym, że konieczne będzie podpisanie trójstronnej umowy. Podpisanie umowy - Po pozytywnej weryfikacji twojego formularza zgłoszeniowego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podpisze trójstronną umowę pomiędzy tobą, sobą oraz podmiotem świadczącym usługę wsparcia (np. uczelnią). Otrzymasz ID wsparcia, który posłuży jako identyfikator w bazie BUR. Umowa określa szczegółowe zasady działania oraz sposoby iterminy płatności. Dokonaj rejestracji - Po podpisaniu umowy wsparcia oraz nadaniu ID wsparcia, dokonaj rejestracji na wybraną usługę (szkolenie, kurs itp.). Weź udział w szkoleniu - Lub kursie czy studiach podyplomowych podnoszących twoje kompetencje zawodowe.

W jaki sposób się rozliczyć

Po skorzystaniu z usługi rozwojowej (szkolenia, kursu itp.), dokonaj jej oceny na swoim koncie w BUR. Rozlicz się z firmą lub uczelnią, która organizowała szkolenie, następnie złóż do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki komplet dokumentów. Na ich podstawie otrzymasz zwrot opłaty.

Wsparcie dla pracodawców i pracowników

OPOLSKIE PRACUJE ELASTYCZNIE

Pieniądze z Unii Europejskiej płyną do województwa małopolskiego. Mają konkretne przeznaczenie, które zostało ujęte w naszym regionalnym programie

Pandemia pokazała nam, że w niektórych zawodach możemy pracować dobrze i wydajnie nie tylko w biurze. Pracodawcy zaś potrzebują dobrych specjalistów lub po prostu rąk do pracy. Wprowadzenie w firmie różnych form zatrudnienia, takich jak praca zdalna, rotacyjna, hybrydowa, w niepełnym wymiarze, a także zatrudnienie przejściowe (tymczasowe) i job sharing, czyli podzielenie jednego stanowiska pracy (etatu) na dwóch lub więcej pracowników pomoże jednym w utrzymaniu zatrudnienia, a drugim w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu chce – z pomocą Funduszy Europejskich – wspomóc 50 firm z regionu, które zdecydują się pracować elastycznie.

Nie każdy może pracować i być w miejscu pracy codziennie przez 8 godzin. Dla wielu praca w domu ma mnóstwo korzyści – np. rezygnacja z długich i kosztownych dojazdów czy cisza pozwalająca na skupienie się itp. Choćby rodzice małych dzieci chcą pracować, ale nie zawsze mogą to robić w biurze i w pełnym wymiarze godzin. Wiadomo – dziecko trzeba odebrać ze żłobka lub przedszkola, a praca z małym dzieckiem na kolanach jest karkołomnym zadaniem. Podobny problem niekiedy mają osoby z niepełnosprawnością, które miewają problem z dotarciem do biura.

Inną grupą są osoby, które chcą powrócić do pracy, ale najpierw potrzebują się do tego przystosować i zdobyć doświadczenie.

Świat się zmienia i elastyczne warunki pracy mogą nieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dla tych ostatnich wśród korzyści wymienia się wzrost efektowności pracowników, wzrost ich motywacji i satysfakcji oraz oszczędności np. na wynajmie biura.

Dla kogo jest ta oferta

Wojewódzki Urząd Pracy swój projekt kieruje do:

pracodawców,

pracowników,

organizacji pracowników i pracodawców,

osób sprawujących opiekę nad dziećmi, nad osobami z niepełnosprawnościami lub potrzebującymi wsparcia w codziennym życiu,

osób z niepełno sprawnościami,

osób w wieku 50 lat i więcej,

organizacji pozarządowych i ich pracowników,

osób odchodzących z rolnictwa,

osób zagrożonych utratą zatrudnienia,

osób bez zatrudnienia,

rencistów.

Jaką pomoc przewiduje projekt

W ramach projektu „Opolskie pracuje elastycznie” firmy, które wprowadzą inne formy pracy niż pełen etat i pracę na miejscu, w biurze, Wojewódzki Urząd Pracy oferuje:

obowiązkowe szkolenie dla pracodawców,

wsparcie analityczno-doradcze w przeprowadzaniu zmian w firmach,

wsparcie w zakresie zatrudnienia osób pozostających poza rynkiem pracy w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia (zatrudnienie subsydiowane, czyli sfinansowanie lub dofinansowanie wynagrodzenia pracownika),

doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (dla nowych pracowników lub w przypadku zmiany formy zatrudnienia na elastyczną),

szkolenia dla pracowników w sytuacji zmiany formy i/lub warunków pracy,

wsparcie eksperta.

UWAGA!

Nabór już trwa.

Projekt realizowany będzie w trzech edycjach:

I edycja: 2023 – 30 czerwca 2025 r.

II edycja: styczeń 2025 r. – 30 czerwca 2027 r.

III edycja: styczeń 2027 r. – 30 czerwca 2029 r.

Więcej informacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu i na stronie internetowej wupopole.praca.gov.pl.

Wszystko zgodnie z prawem

Przepisy Kodeksu pracy zawierają pozwalają na uelastycznienie organizacji pracy. Chodzi o:

indywidualny rozkład czasu pracy, tzw. ruchomy czas pracy, system zadaniowego czasu pracy, możliwość korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, Praca w niepełnym wymiarze to również pewna forma uelastycznienia.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Odwiedź PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – PIFE nie tylko pomaga przedsiębiorstwom czy organizacjom samorządowym w uzyskaniu dotacji. W punktach możesz także otrzymać informacje na temat oferty projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w których możesz wziąć udział. Adresy i telefony PIFE znajdziesz na stronie internetowej rpo.opolskie.pl.

Sprawdzone metody polityki społecznej

FUNDUSZE UNIJNE wspierają najsłabszych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z pomocą Funduszy Europejskich wypracował takie metody i rozwiązania, które pozwoliły nieść skuteczną pomoc potrzebującym nawet w pandemii Covid-19. Te działania, również z pomocą unijnych pieniędzy, będą kontynuowane. Chodzi przede wszystkim o projekt „Nie- -Sami-Dzielni”, czyli szereg usług dla osób niesamodzielnych, starszych i z niepełnosprawnością. Projekt niedługo zostanie uruchomiony, więc warto pytać o niego w swoim ośrodku opieki społecznej. Jeśli znasz osobę potrzebującą, powiedz jej o takiej możliwości!

Uczestnicy będą mogli liczyć na pomoc tzw. kurierów. Pomagają oni dowożąc artykuły spożywcze, leki i inne zakupy, których potrzebują osoby objęte opieką. Kurierzy świadczą także doraźną pomoc na miejscu.

W projekcie pracuje 26 kurierów w 18 gminach, a wsparciem ma być objętych 394 osób. Kurierzy nie tylko świadczą pomoc, ale także pełnią rolę koordynatorów usług i wsparcia. Wszelkimi informacjami dysponują ośrodki pomocy społecznej w gminach, w których realizowany jest projekt: w Paczkowie, Popielowie, Prudniku, Baborowie, Branicach, Brzegu, Dobrodzieniu, Dobrzeniu Wielkim, Domaszowicach, Nysie, Lewinie Brzeskim, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Turawie, Walcach, Wołczynie, Kędzierzynie- Koźlu i Pakosławicach.

Inny projekt to usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów lub opiekunki, a także sąsiadów przygotowanych specjalnie do takiej pomocy. W projekt zaangażowanych jest 15 opiekunek i opiekunów oraz 35 opiekunów-sąsiadów. Pomoc otrzyma 116 osób niesamodzielnych, głównie starszych i z niepełnosprawnościami.

Co obejmują usługi opiekuńcze? Chodzi o pomoc w codziennych sytuacjach, takich jak sprzątanie, pranie, zakupy, przygotowanie posiłków, przygotowanie opału itp. Część osób wymaga także pomocy np. w myciu czy ubieraniu, w zaleconej przez lekarza pielęgnacji (zależnej od oceny stanu zdrowia). Niezależnie jednak od stanu zdrowia osoby objęte opieką potrzebują kontaktów z otoczeniem. Pójścia na spacer, do sklepu czy kościoła, spotkania z ludźmi. Kto nie doświadczył zamknięcia w domu, nigdy nie zrozumie, jak bardzo to jest ważne. Umożliwienie kontaktów ze światem jest jednym z zadań opiekunów.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to pomoc stara jak świat. Prawie każdy ma takiego sąsiada, na którego może liczyć. Proszenie jednak często o taką pomoc jest dość krępujące. Teraz osoby blisko mieszkające opiekują się niesamodzielnym sąsiadem (osobą spoza rodziny), ale otrzymują za to wynagrodzenie od gminy. Pomagają podobnie jak wykwalifikowani opiekunowie, ale świadczą jedynie taką opiekę higieniczno-pielęgnacyjna, która nie wymaga specjalistycznego przygotowania.

Te formy pomocy będą świadczone w gminach Głubczyce, Zawadzkie, Brzeg, Dobrzeń Wielki, Głogówek, Gogolin, Lewin Brzeski, Opole, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Walce oraz przez Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku.

