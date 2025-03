Gigantyczne utrudnienia! Wjechali 30 ciągnikami do stolicy województwa

Spis treści

Protest rolników 19 marca 2025 w Opolu

Protest rolników stolicy województwa opolskiego rozpoczął się 19 marca przed południem. Demonstrujący przyjechali z powiatów:

głubczyckiego,

nyskiego,

i prudnickiego.

Rolnicy zajęli ulicę 1-go Maja naprzeciwko opolskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Domagają się natychmiastowej dymisji jej dyrekcji, jak i centralnych władz. Uczestnicy protestu mówią "nie" tworzeniu ośrodków produkcji rolnych czy na to, by grunty rolne trafiały do skarbu państwa. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z protestu rolników w Opolu.

O tym m.in. będą chcieli dziś porozmawiać z Czesławem Siekierskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. I od efektów tych rozmów będzie zależało, do której będą dziś protestować. I czy nie będzie dalszych protestów - mówi Sara Rostkowska z Radia ESKA Opole.

Utrudnienia dla mieszkańców Opola. MZD wymienia ulice

Miejski Zarząd Dróg w Opolu apeluje do kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość. Zaleca unikanie ulic:

Oświęcimskiej,

Popiełuszki,

Marka z Jemielnicy,

Walecki,

Struga,

oraz korzystanie z tras alternatywnych.

Z kolei przedstawiciele MZK apelują o śledzenie komunikatów na stronie i w mediach społecznościowych. Protest rolników rzecz jasna wpłynie na kursowanie autobusów. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni uzbroić się w cierpliwość i zwracać uwagę na tablice informacyjne. Z planów rolników wynika, że protest skończy się w okolicach godziny 18:00. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych materiałach.

