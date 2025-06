Główna wygrana w zdrapce Lotto! Farciarz odmienił swoje życie za 20 złotych!

Co się wydarzyło?

Zdrapki Lotto to łatwa i emocjonująca forma gry losowej, dostępna praktycznie dla każdego dorosłego gracza. Dzięki dużej różnorodności i natychmiastowej informacji o wygranej, są chętnie wybierane jako szybki sposób na odrobinę emocji – a czasem nawet… milion złotych. W piątek (6 czerwca) ta sztuka udała się właśnie mieszkańcowi miejscowości Głogówek. W punkcie Lotto przy ul. Dworcowa 8B ktoś kupił zdrapkę pod nazwą "MÓJ PIERWSZY MILION" i zgarnął okrągły milion złotych. Zdrapka kosztuje 20 złotych. Aktualna pula na wygrane: 8 728 960 zł złotych. Nie ma już ani jednej głównej wygranej wartej milion złotych. Co ciekawe, wygrana w Głogówku to kolejna w ostatnim czasie wysoka wygrana w zdrapkach Lotto. W Warszawie ktoś wydrapał 2 miliony złotych, a w powiecie mińskim 500 tys. złotych.

Wygrane w zdrapkach LOTTO - czerwiec 2025:

1 000 000 zł - Głogówek; 6 czerwca 2025

36 000 zł - Mława; 4 czerwca 2025

72 000 zł - Toruń; 4 czerwca 2025

40 000 zł - Wrocław; 3 czerwca 2025

2 000 000 zł - Warszawa; 3 czerwca 2025

200 000 zł - Warszawa; 03 czerwca 2025

77 777 zł - Lubliniec; 2 czerwca 2025

Zdrapki to prosta i dostępna forma gry pieniężnej, polegająca na zakupie specjalnego losu z warstwą ścieralną. Po jej zdrapaniu gracz od razu dowiaduje się, czy wygrał. Wszystkie zdrapki oferowane są przez Totalizator Sportowy – operatora znanego przede wszystkim z gry Lotto i Eurojackpot. Każda zdrapka ma swój numer identyfikacyjny, określoną cenę (najczęściej od 1 zł do 30 zł), liczbę losów w nakładzie oraz strukturę wygranych.

Jak wygląda gra i wygrana?

Zasady są zawsze jasno opisane na odwrocie zdrapki. Najczęściej polegają na znalezieniu trzech takich samych kwot, dopasowaniu liczb lub odsłonięciu konkretnego symbolu. Wygrane zaczynają się już od 1–2 zł i mogą sięgać nawet miliona złotych.

W przypadku wygranej do 2 280 zł można odebrać nagrodę w punkcie sprzedaży. Wyższe kwoty wypłacane są w Oddziałach Totalizatora Sportowego po okazaniu zwycięskiego losu oraz dokumentu tożsamości.

