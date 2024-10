Mamy przy naszym kościele kawałek historii. Nie trzeba jechać do Egiptu, wystarczy do Rożnowa! Nieraz widzę, jak przy naszym kościele drewnianym przystają samochody, przyjeżdżają ludzie, żeby zobaczyć piramidę. Ostatnio podjechało 20 motocykli, motocykliści też chcieli obejrzeć nasz słynny zabytek. Zrobili specjalną wyprawę w tym celu do Rożnowa - mówił ks. Ryszard Zieliński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Skałągach, nto.pl.