Jechali syreną, zginęli na miejscu. Ważny apel po tragedii: "Chwila nieuwagi może kosztować"

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-18 13:00

Tragiczny długi weekend w województwie opolskim. W niedzielne popołudnie (17 sierpnia) na drodze krajowej nr 42 zderzyły się syrena i hyundai. Zginęły dwie osoby: kierowca syreny i jego pasażer. Cztery osoby podróżujące hyundaiem zostały ranne i trafiły do szpitala w Opolu.

Dwie osoby zginęły, 4-osobowa rodzina w szpitalu! Makabryczny finał długiego weekendu
33 zdjęcia
Super Express Google News

Śmierć na drodze. Zderzenie syreny z hyundaiem pod Kluczborkiem

W niedzielę (17 sierpnia) około godz. 16 kluczborscy policjanci został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie Kluczbork-Wołczyn na drodze krajowej 42. Mundurowi pracujący na miejscu ustalili, że kierowca syreny jadąc z kierunku Kluczborka, z nieustalonej na ten moment przyczyny, zjechał na prawe pobocze, a następnie na lewy pas drogi, gdzie doszło do zderzenia z prawidłowo jadącą z przeciwnego kierunku 42-letnią kierującą hyundaiem.

Nie udało się uratować życia 52-letniego kierowcy syreny i jego 65-letniego pasażera, pomimo podjętej reanimacji. Podróżujące hyundaiem cztery osoby trafiły do szpitala w Opolu z obrażeniami ciała.

Teraz kluczborscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku.

Jak zachować się na drodze?

Policjanci apelują o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, polegającej na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu swojego zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Jeździć należy bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do panujących warunków – natężenia ruchu, pogody, istanu nawierzchni. Warto też zwiększyć odstęp pomiędzy pojazdami. Ważne jest również, aby za kierownicę wsiadać zawsze wypoczętym. Zmęczenie powoduje, że nasza koncentracja jest znacznie osłabiona, a reakcje opóźnione. Chwila nieuwagi może kosztować zdrowie, a nawet życie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dwa małżeństwa zginęły na przejeździe. Ich ciała wyciągano 3 godziny. Zaskakujące informacje o kierowcy!

Źródło: materiały policyjne

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Obudził się w aucie i wpadł w panikę. Wołał o pomoc i próbował wybić szybę
PROF. DOMAŃSKI: PIS BĘDZIE CZEKAĆ NA KOLEJNE AFERY WŁADZY | Poranny Ring 7:50
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPOLSKA POLICJA
WYPADEK
SYRENA