Obudził się w aucie i wpadł w panikę. Wołał o pomoc i próbował wybić szybę

Adrian Teliszewski
2025-08-13 13:38

Wyjątkowo nieprzyjemną przygodę przeżył 25-letni mężczyzna, która został pozostawiony w rozgrzanym i zamkniętym samochodzie. Temperatura wewnątrz pojazdu stojącego w pełnym słońcu, gwałtownie rosła, stwarzając realne zagrożenie dla jego życia. Mężczyzna wołał o pomoc i próbował wybić szybę. Z pułapki uwolnili go dopiero policjanci.

i

Autor: Śląska Policja
  • 25-letni mężczyzna został uwięziony w rozgrzanym samochodzie na parkingu przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju.
  • Śpiący pasażer został nieumyślnie zamknięty w aucie przez kobietę, która po zaparkowaniu udała się do mieszkania.
  • Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, wezwani przez świadków, wybili szybę w aucie i uwolnili mężczyznę, który z objawami przegrzania został zabrany do szpitala.

Uwięziony w rozgrzanym aucie. Dramatyczna akcja ratunkowa w Jastrzębiu-Zdroju

Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Kobieta po zaparkowaniu i zamknięciu auta, nieświadoma obecności śpiącego pasażera, udała się do swojego mieszkania. Po pewnym czasie przechodnie usłyszeli wołanie o pomoc dochodzące z wnętrza pojazdu. Zaniepokojeni świadkowie natychmiast wezwali policję.

Na miejsce błyskawicznie przybyli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Zastali oni grupę osób, które próbowały bezskutecznie rozbić szybę w samochodzie.

Mundurowi świadomi zagrożenia podjęli decyzję o wybiciu szyby w aucie. Dzięki temu udało się uwolnić uwięzionego mężczyznę.

25-latek był przegrzany i osłabiony. Po wydostaniu z samochodu natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przekazano załodze pogotowia ratunkowego, która zabrała go do szpitala.

Apel policji: Nie lekceważ upałów!

Dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policji udało się uniknąć tragedii. Jednak, jak podkreślają funkcjonariusze, takie sytuacje mogą mieć tragiczne skutki. Dlatego apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie upałów.

- Pamiętaj o dzieciach, osobach niepełnosprawnych i seniorach – nie pozostawiaj ich w zamkniętych samochodach, czy na otwartym terenie, w miejscach nasłonecznionych. Takie postępowanie bezpośrednio naraża ich życie – apelują policjanci z Jastrzębia-Zdroju.

Nie zapominajmy również o zwierzętach, które również cierpią z powodu wysokich temperatur.

- Pozostawienie czworonoga w samochodzie, czy na słońcu naraża go na cierpienie i utratę życia! Pamiętajmy też, by zapewnić zwierzętom nieskrępowany dostęp do wody i możliwość schronienia w cieniu – przypominają mundurowi.

Obudził się w aucie i wpadł w panikę. 25-latek wołał o pomoc i próbował wybić szybę
