Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dachowej pod Poznaniem. Cztery osoby zginęły po zderzeniu samochodu BMW z pociągiem Polregio.

Trzy godziny trwało wyciąganie ciał ofiar wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dachowej pod Poznaniem - poinformowało Radio Poznań. W piątek, 15 sierpnia, zginęły tam cztery osoby podróżujące BMW, które zderzyły się z pociągiem Polregio relacji Łódź Kaliska-Poznań - żadnych obrażeń nie odnieśli pasażerowie składu.

Zmarłe osoby to dwa małżeństwa z Kicinia i Poznania w wieku 66-75 lat.

- Jesteśmy przekonani, że pociąg, który przejeżdżał tutaj przez tą trasę, i który uderzył w ten samochód, jest wyposażony w kamerę i dlatego będziemy starali się to nagranie zabezpieczyć, które pomoże zarówno policjantom, biegłym jak i też prokuratorom dokładnie odtworzyć przebieg tego wypadku - powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Przejazd kolejowy w Dachowej ma znak "stop" i krzyż św. Andrzeja, ale nie ma sygnalizacji dźwiękowej i znajduje się na terenie leśnym, a sami mieszkańcy uważają go za niebezpieczny - przypominają, że kiedyś na miejscu pracował dróżnik. Przebiegającą przez tory drogą szutrową można zrobić sobie skrót, dojeżdżając do trasy S-11.

Jak nieoficjalnie poinformował serwis brd24.pl, kierujący BMW zatrzymał się przed wypadkiem na wysokości znaku "stop", ale później nieoczekiwanie wjechał na przejazd. Poruszający się z prędkością ponad 100 km/h pociąg uderzył w samochód i ciągnął go za sobą przez ponad 100 metrów, wskutek czego wszystkie osoby podróżujące autem zginęły na miejscu.