W Toruniu doszło do zderzenia dwóch tramwajów, w wyniku którego poszkodowanych zostało 13 osób, w tym czworo dzieci.

Wypadek miał miejsce na przystanku Osiedle Młodych, gdy jeden tramwaj uderzył w tył drugiego, stojącego na przystanku.

Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu; na trasie uruchomiono komunikację zastępczą.

Toruń. Zderzenie tramwajów w Toruniu. 13 osób rannych

Czworo dzieci znalazło się wśród osób poszkodowanych w zderzeniu dwóch tramwajów w Toruniu. Obrażenia ciała w wypadku na przystanku Osiedle Młodych na ul. Kraszewskiego, skutkujące transportem do szpitala, odniosło w sumie 13 pasażerów.

- Żadna z tych osób nie odniosła ran stwarzających zagrożenie dla życia. Są to w większości różnego rodzaju stłuczenia i powierzchowne obrażenia - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Jak dodaje mundurowy, według wstępnych ustaleń do wypadku doszło, gdy motorniczy tramwaju nr 4 uderzył w tył tramwaju nr 5, który stał na przystanku. Na miejscu cały czas trwają czynności służb ratowniczych, w związku z czym uruchomiono komunikację zastępczą.

- Uwaga! Na odcinku Motoarena – Aleja Solidarności kursuje dziś, 16 sierpnia do odwołania zastępcza komunikacja autobusowa. Autobusy będą się zatrzymywać w pobliżu przystanków tramwajowych.Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Motoarena – Aleja Solidarności została uruchomiona w związku ze zdarzeniem do którego doszło w rejonie przystanku tramwajowego Osiedle Młodych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na tył tramwaju nr 4 najechał tramwaj nr 5. Trwa akcja służb - poinformował na swoim profilu facebookowym urząd miasta w Toruniu.