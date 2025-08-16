Łańcuchy życia po zniknięciu dwóch dziewczynek! Poruszające wyznanie posła

Aż dwa łańcuchy życia musieli utworzyć plażowicze z Sopotu w piątek, 15 sierpnia. W obu przypadkach rodzice zgłaszali służbom zaginięcie dwóch małych dziewczynek. Wszczęte ok. godz 13 poszukiwania zakończono już po 10 minutach, ale 7-latka, która zaginęła 2 godziny później, została znaleziona po dłuższym czasie, ok. 2 km dalej od miejsca, gdzie weszła z rodzicami na plażę.

Sopot. Łańcuchy życia na plaży po zaginięciu dwóch dziewczynek

Sopot. Dwa łańcuchy życia po zaginięciu dwóch dziewczynek

Skończyło się na strachu, ale sytuacja była bardzo poważna, po tym jak w Sopocie zaginęły w krótkim odstępie czasu dwie dziewczynki - informuje o2.pl. Wszystko działo się w piątek, 15 sierpnia, choć jak powiedział ratownik WOPR Tomasz Ostrowski, takie zdarzenia to dla miejscowych służb ratowniczych nic nowego. 

W Sopocie nie ma dnia bez zaginięć i poszukiwań. Na szczęście od 22 lat nie zanotowano utonięcia - powiedział.

Tym razem woprowcy mogli jeszcze liczyć na plażowiczów, którzy w celu odnalezienia dziewczynek dwa razy utworzyli łańcuch życia.

Dziś około godz. 13 w Sopocie na plaży zaginęła kilkuletnia dziewczynka. Rodzice natychmiast zgłosili ratownikom zaginięcie, a Ci otrzymali wyjątkowe wsparcie: plażowicze utworzyli łańcuch życia i wspólnie ruszyli, by szukać dziewczynkę. Udało się ją odnaleźć całą i zdrową. W takim kraju chcę żyć - napisał na swoim profilu facebookowym poseł Lewicy Łukasz Litewka. 

To nie był koniec, bo ok. godz. 15 doszło do kolejnego zaginięcia: tym razem zniknęła 7-letnia dziewczynka. Plażowicze znowu utworzyli korytarz życia, ale na szczęście okazało się, że nie było to potrzebne - 7-latka została znaleziona przy wejściu na plażę nr 35, czyli ok. 2 km od miejsca, gdzie przebywała wcześniej z rodzicami. 

