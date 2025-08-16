Śmiertelny wypadek na DK 25 pod Bartoszycami. Nie żyją 2-letnie dziecko i 37-latek

Policja w Bartoszycach zatrzymała już kierującego audi, który brał udział w śmiertelnym wypadku w Wozławkach na drodze krajowej nr 25. Do zdarzenia doszło w piątek, 15 sierpnia, ok. godz. 21.30. Jak wstępnie poinformowali mundurowi, 35-latek uderzył na prostym odcinku drogi w tył jadącej przed nim osobowej skody, którą podróżowała 3-osobowa rodzina. Ich auto wypadło z drogi wjechało, a 2-letni chłopiec i 37-latek, pasażerowie pojazdu, zginęli na miejscu. Kierująca samochodem 35-latka trafiła z obrażeniami ciała do szpitala.

- 35-latek uciekł z miejsca wypadku, ale na pieszo, zostawiając auto. Został zatrzymany ok. 1,5 godziny później, a policjanci pobrali od niego krew do badań - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" st. sierż. Elżbieta Mazur, rzeczniczka KPP w Bartoszycach.

Jak poinformował PAP, mundurowi mają podejrzenie, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, ale z uwagi na to, że od momentu wypadku do momentu zatrzymania minął pewien okres, nie można na razie stwierdzić, czy 35-latek był nietrzeźwy również w czasie zdarzenia.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.