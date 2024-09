Powódź 2024. Lewin Brzeski pod wodą. "Zostaliśmy zostawieni na pastwę losu"

Niezwykle trudna sytuacja związana z powodzią panuje w Lewinie Brzeskim. Miasto zostało całkowicie zalane przez wielką wodę, a ulice zamieniły się w rzeki. Do mediów społecznościowych trafiają kolejne zdjęcia, nagrania wideo oraz relacje mieszkańców. Niektórzy z nich mają olbrzymie pretensje do władz i uważają, że służby opuściły Lewin Brzeski, by ratować Brzeg, a decyzja o ewakuacji była spóźniona i przez to nie dotarła do wszystkich.

Pragnę zaznaczyć o tym, że zostaliśmy zostawieni na pastwę losu. Cała straż pożarna jechała ratować Brzeg - czytamy we wpisie na portalu X.

chcialabym powiedziec ze lewin brzeski prawie do ostatniej chwili nie mial zadnej informacji o ewakuacji, caly dzien powtarzano ze nic mu nie grozi, a miasto nie dostalo ZADNYCH workow z piaskiem, na wlasna reke zwozili z innych wiosek, organizacja tragiczna - pisze inna użytkowniczka X.

Tak Lewin Brzeski wyglądał o poranku, gdy poprzedzającej nocy do miasta wdarła się wielka woda.

Opole czeka na falę kulminacyjną

Jest komunikacja kolejowa z Lewinem Brzeskim

Dobrą informacją dotyczącą Lewina Brzeskiego jest fakt, że komunikacja kolejowa przez miasto odbywa się bez większych utrudnień. Obowiązuje jedynie ograniczenie prędkości.

Pociągi jadą przez Lewin Brzeski bez większych utrudnień (obowiązuje ograniczenie prędkości). pic.twitter.com/pCRCnC8QiD— Marcin Gliński (@marcindglinski) September 17, 2024

