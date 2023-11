Makabryczne odkrycie. 35-letni lekarz nie żyje, broń w mieszkaniu

Miał iść do więzienia za brak maseczki. Ostrzelał policjantów i groził wysadzeniem domu

Śmierć młodego lekarza w Opolu. Makabryczne odkrycie

Jak informuje portal prostozopolskiego.pl, w czwartek (2 listopada) po południu do operatora numeru alarmowego 112 wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu w jednym z bloków w okolicy Królewskiej Wsi w Opolu. Na miejsce udał się Zespół Ratownictwa Medycznego. Odkrycie było makabryczne. Na podłodze leżał mężczyzna z raną postrzałową klatki piersiowej. Interweniujący lekarz stwierdził zgon. 35-latka jako pierwsza znalazła kobieta, która weszła do mieszkania. To ona wezwała służby na miejsce tragedii.

W mieszkaniu znaleziono też broń. Rana na klatce piersiowej 35-latka najprawdopodobniej powstała w wyniku odpalenia broni czarno prochowej. Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu zdarzenia i wyjaśniają jego okoliczności. Trwa śledztwo.

Źródło: prostozopolskiego.pl