i Autor: KP PSP w Strzelcach Opolskich Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 88 pod Strzelcami Opolskimi, do którego doszło we wtorek, 11 lutego, ok. godz. 16. W miejscowości Sieroniowice zderzyło się kilka pojazdów

Dramat na drodze

Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko! Zderzenie trzech pojazdów. Tragiczny wypadek na DK88 pod Strzelcami Opolskimi

Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 88 pod Strzelcami Opolskimi, do którego doszło we wtorek, 11 lutego, ok. godz. 16. W miejscowości Sieroniowice zderzyło się kilka pojazdów. Do zdarzenia doszło, gdy kierujący hondą zaczął wyprzedzać tira, ale uderzył w tył seata. Prowadząca go kobieta zjechała na przeciwny pas ruchu, zderzając się z infiniti.