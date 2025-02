Gorzów Wielkopolski. Kobieta postrzelona w głowę. Są zatrzymani

Sześciu mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z postrzeleniem w głowę mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę, 8 lutego, ok. godz. 3, gdy poszkodowana szła z mężem ul. Wyszyńskiego. Gdy mijał ich samochód, padło z niego kilka strzałów. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, ale obrażenia na szczęście nie zagrażały jej życiu. Sprawa została zgłoszona policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy przystąpili do działań.

Wedle ich ustaleń związek z postrzeleniem kobiety może mieć sześciu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy zostali zatrzymani na terenie kilku miejscowości przy pomocy tamtejszej policji.

- Zatrzymani są w wieku 17-20 lat, czekają na czynności procesowe. Ich rola w tej sprawie jest wyjaśniana - przekazał kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci ponadto zabezpieczyli pojazd marki BMW, a także broń przypominająca wiatrówkę, z której być może oddano strzały.

Postępowanie prowadzone jest pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

