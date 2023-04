Policjant znalazł martwego kolegę w Wielkanoc. Tragiczne doniesienia z Opola

Policjant z Opola targnął się na swoje życie

Jako pierwszy o tragedii informował serwis prostozopolskiego.pl. Jak czytamy, 46-letni policjant miał targnąć się na swoje życie. Jego ciało znaleziono w niedzielę, 9 kwietnia na Zaodrzu. Makabrycznego odkrycia miał dokonać kolega z pracy 46-latka. Podkom. Dariusz Świątczak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji, w której służył zmarły, nie chciał komentować sprawy. Wiadomo natomiast, że prokuratura w Opolu wszczęła śledztwo z art. 151, czyli udzielania pomocy bądź nakłaniania do samobójstwa. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna strzelił do siebie ze służbowej broni. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok - mówi prok. Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Dotarliśmy także do informacji, które wskazują, że mężczyzna chciał targnąć się na swoje życie - dodał rzecznik prokuratury.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

