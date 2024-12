PILNE. Podwójne morderstwo w Kluczborku! Dwie osoby nie żyją

Podwójne morderstwo w Kluczborku. Nie żyją dwie osoby, 36-letn sprawca w rękach policji

Tragiczne doniesienia z Kluczborka w województwie opolskim! Jak podają lokalne portale informacyjne powołując się na policjantów, w mieście doszło dziś, w sobotę 14 grudnia do podwójnego morderstwa. Według "Nowej Trybuny Opolskie" ofiary to 65-letnia kobieta i jej 71-letni partner, zaś sprawca to 36-letni mężczyzna, który miał z nimi jakieś powiązania rodzinne. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie relacje były między mordercą i jego ofiarami i jaki był motyw zbrodni. Do zbrodni doszło 14 grudnia w jednym z bloków około godziny 15 w mieszkaniu przy ulicy Norwida na osiedlu Północ.

"Na tę chwilę mogę powiedzieć, że sprawca tego czynu jest w rękach policji. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury"

"Mamy zatrzymaną jedną osobę podejrzewaną o podwójne zabójstwo" – powiedział "Nowej Trybunie Opolskiej" aspirant sztabowy Dawid Gierczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Jak dodaje, zatrzymany mężczyzna był trzeźwy i trafił do aresztu. Śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa w Kluczborku prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kluczborku. "Na tę chwilę mogę powiedzieć, że sprawca tego czynu jest w rękach policji. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury" - powiedziała Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Czekamy na więcej informacji.

