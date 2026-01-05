Zaginiona nastolatka znaleziona! Kornelia zniknęła 4 stycznia

Zaginiona Kornelia z Jarosławia odnaleziona. Dziewczyna zniknęła 4 stycznia

Poszukiwania 14-letniej Kornelii z Jarosławia zakończyły się pomyślnie. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, nastolatka została odnaleziona i jest bezpieczna. Dziewczyna wyszła z domu 4 stycznia około godziny 11. Od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną, co wzbudziło uzasadniony niepokój bliskich. Sprawa została zgłoszona policji, a funkcjonariusze rozpoczęli działania mające na celu ustalenie miejsca jej pobytu. W poszukiwania zaangażowano policjantów z jarosławskiej komendy. Kluczowe okazały się także informacje przekazywane przez osoby trzecie. Na szczęście Kornelia została odnaleziona. Jak podkreślają służby, jej życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Policja dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwania i przekazywali informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziewczyny. Sprawa zakończyła się pomyślnie.

Zaginięcia nieletnich to około 15 proc. wszystkich zaginięć w Polsce

Według policyjnych statystyk polskie służby otrzymują około 13000–14000 zgłoszeń zaginięć rocznie. To dane z lat 2023–2025 – poziom zgłoszeń utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. W 2024 roku policja odnotowała ponad 2000 zaginięć dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia 2000 nieletnich na 13 500 wszystkich zgłoszeń to około 15 proc. przypadków. Zdecydowana większość osób zgłoszonych jako zaginione wraca do domu. 90–95 proc. zostaje odnalezionych, często szybko, w ciągu dni lub tygodni.

