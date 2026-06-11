Pogoda w Opolu: 12-14 czerwca

Aura w Opolu w najbliższych dniach będzie dość kapryśna i pokaże dwa zupełnie różne oblicza. Piątek da jeszcze szansę na skorzystanie z całkiem przyjemnej pogody. Jednak już od soboty warunki zaczną się systematycznie pogarszać. W drugiej części weekendu dominować będą chmury, z których okresami popada deszcz, a temperatura wyraźnie spadnie w porównaniu do początku weekendu.

Piątek z najwyższą temperaturą weekendu

Weekend rozpocznie się w Opolu od zdecydowanie najkorzystniejszej aury. To właśnie w piątek, 12 czerwca, odnotujemy najwyższą temperaturę. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą niemal 21 stopni Celsjusza. Na niebie co prawda pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują istotnych opadów deszczu. Noc z piątku na sobotę będzie natomiast chłodna, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby, osiągając prędkość około 3 m/s.

Załamanie pogody w sobotę i chłodna niedziela

Pierwsze sygnały zmiany aury pojawią się już w sobotę. Tego dnia nad Opole nadciągną deszczowe chmury, które przyniosą słabe, ale odczuwalne opady. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się jeszcze na dość wysokim poziomie, osiągając około 20 stopni. Znacznie cieplejsza niż poprzednia będzie natomiast noc, podczas której słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 13 stopni Celsjusza. Jednocześnie wzrośnie prędkość wiatru, który powieje z siłą około 4 m/s.

Niedziela, 14 czerwca, upłynie już pod znakiem wyraźnego ochłodzenia i będzie najzimniejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w Opolu spadnie do zaledwie 17 stopni. Tego dnia również należy spodziewać się przelotnych, słabych opadów deszczu. Nieprzyjemne odczucia spotęguje dodatkowo wiatr, który przybierze na sile i osiągnie prędkość blisko 5 m/s, sprawiając, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Jaki weekend czeka mieszkańców Opola?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na najbliższe dni dostosować do prognoz. Piątkowa aura, z temperaturą przekraczającą 20 stopni i niewielkim ryzykiem opadów, wydaje się idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy spotkanie w miejskich parkach. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota oraz wietrzna niedziela mogą skutecznie zniechęcić do aktywności na zewnątrz. Warto wtedy rozważyć alternatywy pod dachem, takie jak wizyta w kinie, muzeum czy po prostu odpoczynek w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather