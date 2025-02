Policjantka postrzelona z broni służbowej! Tajemnicze okoliczności

Opolskie: Policjantka postrzelona z broni służbowej

To nie jest spokojny tydzień w opolskiej policji. Postrzelona w trakcie ćwiczeń funkcjonariuszka z Olesna czeka na zabieg. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża. Dziennikarze Radia ESKA z Opolszczyzny rozmawiali o sprawie z rzeczniczką Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. - Ile osób uczestniczyło w szkoleniu? W jakim charakterze? To są wszystko informacje, które są potrzebne do ustalenia przebiegu tego wydarzenia - powiedziała komisarz Agnieszka Żyłka.

Tym zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokurator. Na tym etapie nie mogę udzielać takich informacji - powiedziała stanowczo rzeczniczka opolskiej komendy.

Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranna policjantka została zabrana karetką do szpitala. Rzeczniczka KWP w Opolu nie zdradza, jak doszło do wystrzału i dlaczego broń była naładowana. To wszystko ma zbadać właśnie Biuro Spraw Wewnętrznych pod nadzorem oleskiej prokuratury. Policjanci, którzy brali udział w szkoleniu zostali objęci pomocą psychologiczną. Do sprawy będziemy wracać.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Autor: