Wypadek na strzelnicy. Ranna policjantka trafiła do szpitala

Policjantka została ranna podczas ćwiczeń na strzelnicy

Do wypadku doszło podczas szkolenia strzeleckiego policjantów KPP Olesno w czwartek, 6 lutego. Policjantce natychmiast udzielono pierwszej pomocy i wezwano karetkę pogotowia. Kobieta trafiła do pobliskiego szpitala.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu klobucka.pl, kobieta trafiła do szpitala z raną postrzałową. Do zdarzenia miało dojść w trakcie ćwiczeń tzw. „techniki i taktyki”. Do ćwiczących miał dołączyć z naładowaną bronią, a chwilę później doszło do wystrzału. Kula utkwiła wewnątrz organizmu i konieczna była operacja. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Biuro Spraw Wewnętrznych Policji pod nadzorem prokuratora.

Policjanci, którzy byli świadkami zdarzenia, zostali objęci pomocą psychologiczną.

