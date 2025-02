Śmigłowiec zabrał nastolatkę do szpitala. Miała zostać pobita. Są spore wątpliwości

Bliscy Karoliny Wróbel chcą jednego. Wierzą, że oni coś ukrywają. To może być przełom

We wtorek, 4 lutego służby odebrały zgłoszenie, z którego wynikało, że 16-letnia dziewczyna została brutalnie pobita przez rówieśników w rejonie amfiteatru pod Grójcem. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował nastolatkę do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam jednak mówią wprost.

- Nastolatka jest w dobrym stanie - przekazał Wojciech Gumułka, rzecznik GCZD w Katowicach.

Jak wynika z naszych ustaleń nastolatka nie ma obrażeń, które wskazywały by, że doszło do brutalnego pobicia. To potwierdza również policja.

- Ustalenia policjantów odbiegają od tego, co zostało przekazane w pierwotnej wersji. Nastolatka nie ma obrażeń wskazujących na pobicie. Niemniej jednak sprawa jest przez nas wyjaśniana i dopiero po zebraniu pełnego materiału będziemy mogli odnieść się do tego zdarzenia - przekazała asp. szt. Mirosława Piątek, rzeczniczka Komendy Powiatowej w Żywcu. Jak dodaje rzeczniczka, sprawa wydaje się być nieco bardziej skomplikowana.

W sprawie pozostaje wiele wątpliwości.