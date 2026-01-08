Szukają Polaków i Ukraińców do pracy. Można zarobić nawet 17 900 zł w miesiąc!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-08 21:10

Na rynku pracy pojawiła się oferta, która może szczególnie zainteresować kierowców zawodowych. Międzynarodowa firma transportowa Bertani Poland prowadzi rekrutację kierowców ciężarówek i oferuje wynagrodzenie sięgające nawet 17 900 zł brutto miesięcznie. Co ważne, praca jest dostępna zarówno dla Polaków, jak i obywateli Ukrainy, a zatrudnienie możliwe jest od zaraz.

Wypadek na S1 w Sosnowcu..jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na obrazie dominuje widok zatłoczonej autostrady o zmierzchu lub świcie. Duża, ciemna ciężarówka zajmuje prawą stronę pierwszego planu, jej tylne światła świecą na czerwono. W tle, na lewo, widoczny jest długi rząd samochodów z rozmazanymi, jasnymi przednimi światłami oraz czerwonymi światłami tylnymi w dalszej perspektywie, tworzącymi efekt bokeh. Droga ma szary kolor z białymi liniami, a w oddali widać ciemny pas lasu pod zachmurzonym, jasnoszarym niebem.
  • Międzynarodowa firma transportowa Bertani Poland poszukuje kierowców ciężarówek.
  • Oferują atrakcyjne zarobki do 17 900 zł brutto miesięcznie oraz różne systemy pracy.
  • Praca dostępna jest dla Polaków i Ukraińców.
  • Sprawdź, jakie są wymagania i dołącz do branży z wysokimi stawkami!

Nowa oferta pracy dla kierowców

Bertani Poland specjalizuje się w międzynarodowym transporcie samochodów na autotransporterach. Trasy obejmują m.in. Polskę, Niemcy, Włochy, Francję, Belgię, Austrię, Szwajcarię oraz Niderlandy. Firma oferuje kilka systemów pracy, dzięki czemu kandydaci mogą dopasować grafik do swoich potrzeb:

  • pełny miesiąc pracy (zjazdy na bazę co 2 tygodnie): 13 000–15 500 zł netto,
  • system 3/1 lub 2/1: 9 000–11 500 zł netto,
  • system 2/2: 5 500–6 500 zł netto netto.

Co ważne, wynagrodzenie składa się z pensji zasadniczej oraz premii uzależnionych od wyników. Umowa zawierana jest na podstawie umowy o pracę.

Wymagania nie dla każdego

Oferta skierowana jest do osób posiadających prawo jazdy kategorii C+E, lecz doświadczenie na autotransporterach nie jest konieczne – firma zapewnia szkolenie. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się także m.in.:

  • świadectwo kwalifikacji,
  • karta kierowcy,
  • aktualne badania lekarskie i psychologiczne,
  • zaświadczenie o niekaralności.

Pracodawca podkreśla, że oferta jest otwarta również dla obywateli Ukrainy, a w przypadku cudzoziemców firma pokrywa koszt przejazdu do Polski.

Wysokie zarobki kuszą kierowców

Przy obecnym niedoborze kierowców zawodowych w Europie takie stawki niemalże nikogo już dziwią. Możliwość zarobienia kilkunastu tysięcy złotych "na rękę" sprawia, że oferta z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem – zarówno wśród doświadczonych kierowców, jak i tych, którzy dopiero chcą zdobyć doświadczenie w transporcie międzynarodowym.

