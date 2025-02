Jechał pod prąd średnicówką. To cud, że nie doszło do wypadku

Nie podano co jest przyczyną awarii

Bliscy Karoliny Wróbel chcą jednego. Wierzą, że oni coś ukrywają. To może być przełom

Bajecznie bogaty król kryptowalut zniknął bez śladu. Wybrzmiała straszna wizja. "Doszło do uprowadzenia i zabójstwa"

To miasto nazywane jest "Małym Wiedniem". Jeden z zachwycających Cudów Polski

Jechał pod prąd średnicówką. Wszystko zarejestrowały kamery

W poniedziałek, 3 lutego, kwadrans po 13 do chorzowskiej komendy wpłynęły dwa zgłoszenia o samochodzie poruszającym się pod prąd Drogowej Trasy Średnicowej. Dyżurny natychmiast skierował w to miejsce patrol ruchu drogowego oraz przekazał tę informację do ościennych jednostek. Policjanci, patrolując wyznaczony obszar, nie natrafili na wskazany samochód.

Nagranie z wideorejestratora jednego ze świadków zdarzenia pomogło chorzowskim policjantom wytypować numery rejestracyjne pojazdu. Zabezpieczono również nagrania z kamer Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Widać na nich jak kierowca nie stosuje się do znaku „nakaz jazdy na wprost” i wjeżdżając pod prąd na DTŚ, nieomal doprowadza do zdarzenia drogowego. Później inni kierowcy dwukrotnie musieli zmieniać pas ruchu, aby uniknąć zderzenia.

Czytaj także: Bliscy Karoliny Wróbel chcą jednego. Wierzą, że oni coś ukrywają. To może być przełom

Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że renault twingo ma aż trzech właścicieli. Policjanci ustalili jednak, że w chwili zdarzenia za kierowcą siedział 75-letni mieszkaniec Chorzowa. Policjanci dotarli do mężczyzny. Przyznał się do winy, wyrażając skruchę. Zaistniałą sytuację tłumaczył zdenerwowaniem i problemami zdrowotnymi. Twierdził, że pomylił zjazdy i gdy był już na trasie zorientował się, że jedzie w przeciwnym kierunku. Cała sytuacja bardzo go zdenerwowała i nie wiedział jak się zachować. Chciał jak najszybciej zjechać z drogi.

Policjanci zatrzymali 75-latkowi prawo jazdy oraz skierowali sprawę na drogę sądową. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze, którą wymierzy mu już sąd.

Autor: