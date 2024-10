Jak to możliwe?

Ile wynoszą straty po powodzi na Opolszczyźnie? To dopiero wstępne szacunki

Według wstępnych szacunków, straty w wyniku powodzi na drogach administrowanych przez GDDKiA w województwie opolskim przekroczyły 200 milionów złotych - poinformowała w środę (2 października 2024 r.) Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału tej instytucji. Jednak w wielu miejscach nie ma jeszcze możliwości wykonania odpowiednich ocen i ostateczny rachunek strat z pewnością wzrośnie.

Na terenie województwa opolskiego GDDKiA rozpoczęła naprawy uszkodzeń głównych szlaków komunikacyjnych. Niektóre odcinki dróg krajowych nadal są zablokowane.

Najtrudniejsza sytuacja występuje w Głuchołazach, gdzie woda zalewając miasto zabrała ze sobą tymczasowy most wraz z konstrukcją nowo budowanej przeprawy. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie przez wojsko przeprawy w ciągu drogi krajowej nr 40.

Lista objazdów na wciąż uszkodzonych drogach krajowych na Opolszczyźnie

Na dk 45 przejazd drogą za rondem w Krapkowicach, gdzie doszło do podmycia drogi i zapadnięcia jezdni, jest zablokowany do odwołania. Na czas zamknięcia tego odcinka trasy wyznaczono objazd:

dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t - dk 40 w m. Większyce, następnie odcinkiem dk 40 do skrzyżowania dk 40 i dalej dw 414 w kierunku Opola,

dla pojazdów o DMC poniżej 10 t - dk 45 do skrzyżowania z dk 40 w Reńskiej Wsi, następnie przez Kędzierzyn-Koźle do skrzyżowania z dw 423, dalej dw 423 do skrzyżowania z dw 409 w Gogolinie i przez Krapkowice na dk 45.

Nadal zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 94 w Skoroszycach, gdzie Nysa Kłodzka po wystąpieniu z koryta podmyła drogę i doprowadziła do zapadnięcia jezdni w okolicy mostów. Na tym odcinku wyznaczono objazd w kierunku Opola od ronda w Skarbimierzu, dk 39 do Pisarzowic, dalej dw 457 w kierunku Popielowa i dw 458 do drogi krajowej nr 94 w Skorogoszczy. Analogiczny objazd obowiązuje w kierunku Wrocławia.

Ruch wahadłowy nadal obowiązuje na dk 46 w Kamienicy oraz na dk 46 w Malerzowicach Wielkich, gdzie trwa naprawa uszkodzonych fragmentów jezdni.

