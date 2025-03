Zapadł wyrok

Prosił o pomoc w odnalezieniu Oli. Okazało się, że zabił 38-latkę i ją zakopał. Finał sprawy zabójstwa pod Kluczborkiem?

Zapadł wyrok ws. zabójstwa 38-letniej Aleksandry, mieszkanki Kluczborka. Kobieta miała na początku status osoby zaginionej, bo jej mąż przekonywał, że wyszła z domu i zniknęła. Okazało się, że to on ją zabił, a później wywiózł jej ciało do lasu w Nasalach pod Kluczborkiem, gdzie je zakopał. 44-letni Mateusz F. powiedział później, że feralnego wieczora pokłócił się z żoną.