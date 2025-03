Seria włamań do domów na Podkarpaciu. Zatrzymano 18-latka

Krosno. Zarzuty za usiłowanie wykorzystania 14-latki

Prokuratura w Krośnie postawiła zarzuty Bartoszowi G., który wedle jej ustaleń podjął próbę wykorzystania 14-latki. Śledztwo zostało wszczęte w niedzielę, 16 marca, po tym jak na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonej. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, który został przewieziony do prokuratury.

Jest on podejrzany o usiłowanie zgwałcenia osoby poniżej 15. roku życia i spowodowania u niej lekkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 197 § 4 kk w zw. z art. 197 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. W czasie przesłuchania Bartosz G. złożył wyjaśnienia, nie przyznając się do postawionych zarzutów. W poniedziałek, 17 marca, sąd w Krośnie uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

- Z uwagi na dobro śledztwa oraz dobro pokrzywdzonej na obecnym jego etapie nie będą udzielane dalsze informacje - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.