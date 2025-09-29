11-latek zatrzymany przez policję na środku drogi krajowej nr 40! Kierujący zszokował nawet swojego ojca

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-29 18:55

Jadący hulajnogą elektryczną 11-latek został zatrzymany na drodze krajowej nr 40 pod Prudnikiem. Tamtejsza policja poinformowała o wszystkim w poniedziałek, 29 września, choć do zdarzenia doszło jeszcze przed weekendem. Na miejsce wezwano ojca chłopca, który powiedział mundurowym, że jego syn miał jeździć hulajnogą, ale po polach i drogach gruntowych, ale i tak nie uniknie odpowiedzialności.

11-latek zatrzymany przez policję na DK 40 pod Prudnikiem. Jechał hulajnogą

i

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock Jadący hulajnogą elektryczną 11-latek został zatrzymany na drodze krajowej nr 40 pod Prudnikiem, zdj. ilustracyjne
  • Sąd rodzinny w Prudniku zajmie się sprawą 11-latka, który jeździł na hulajnodze elektrycznej po ruchliwej drodze krajowej.
  • Chłopiec poruszał się DK40 pod Prudnikiem wieczorem, bez odblasków, co stanowiło poważne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
  • Jakie konsekwencje czekają rodziców i co policja przypomina o zasadach jazdy na hulajnodze?

11-latek zatrzymany przez policję na DK 40 pod Prudnikiem

Sąd rodzinny w Prudniku zajmie się 11-latkiem, który jeździł na hulajnodze elektrycznej po drodze krajowej nr 40. Do zdarzenia doszło w piątek, 26 września, a jakby tego było mało, chłopak poruszał się po ruchliwej trasie w godzinach wieczornych, nie mając nawet elementów odblaskowych. 11-latek został zatrzymany i wylegitymowany, a na miejsce przyjechał jego ojciec.

Oświadczył, że dziecko miało jeździć po okolicznych drogach gruntowych oraz polach i nie był świadomy, że chłopiec wjechał na ruchliwą trasę. Całość zgromadzonego materiału z interwencji trafi do Sądu Rodzinnego w Prudniku, który zdecyduje o dalszych krokach - poinformowała policja.

Mundurowi postanowili przy tej okazji przypomnieć o najważniejszych zasadach dotyczących poruszania się na hulajnodze elektrycznej.

Pamiętajmy! Jadąc hulajnogą należy poruszać się drogą dla rowerów lub pasem rowerowym. Gdy ich nie ma, dopuszcza się jazdę po jezdni, ale wyłącznie tam, gdzie ograniczenie prędkości wynosi maksymalnie 30 km/h. Gdy prędkość pojazdów na jezdni przewyższa 30 km/h dopuszczalne jest poruszanie hulajnogą po chodniku z prędkością dostosowaną do prędkości poruszania się pieszych. Maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi to 20 km/h - czytamy w komunikacie.

Cudem uniknął śmierci! 13-latek wjechał pod auto na hulajnodze!

Polecany artykuł:

Awantura na lotnisku w Krakowie! Pasażer spóźnił się na lot o 5 sekund i nie zo…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD RODZINNY
POLICJA PRUDNIK
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA