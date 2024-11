Szokujące ustalenia śledczych!

Strzelanina w Namysłowie. Chora zazdrość pchnęła Krzysztofa do zbrodni?! Rodzice mieli faworyzować jego brata

Matce strzelił w głowę, ojcu w serce, bratu w brzuch! Wyniki sekcji zwłok ofiar strzelaniny w Namysłowie przerażają! Krzysztof K. celował precyzyjnie i chciał zabić. Do wszystkiego sumiennie się przygotował. Dlaczego to zrobił? Śledczy już wiedzą, na jakim tle dochodziło między rodzeństwem do nieporozumień. Szczegóły w artykule!