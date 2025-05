Ta wieś przypomina statek z "Gwiezdnych wojen". Jej kształt nie jest przypadkowy

Wtargnął do mieszkania z siekierą i nożem! Koszmar w Namysłowie

Polska to kraj, który został już odkryty przez wielu podróżników, lecz nadal zaskakuje. Niemalże na każdym kroku możemy natknąć się na ciekawe lokalizacje, które, choć z pozoru wyglądają zupełnie normalnie, to w rzeczywistości skrywają w sobie coś wyjątkowego. Idealnym tego przykładem może być wieś Gronowice na Opolszczyźnie, gdzie znajduje się przysiółek Czerwona. To właśnie tam budynki tworzą niemalże perfekcyjny krąg - dlaczego?

Przysiółek Czerwona we wsi Gronowice

Już od wielu lat fotografowie i operatorzy dronów nie mogą wyjść z zachwytu, gdy decydują się na wykonanie zdjęć we wsi Gronowice, a dokładnie w przysiółku Czerwona. Okazuje się, że w miejscowości znajduje się osada, w której budynki tworzą okrąg, a całość otoczona jest polami, z pojedynczym gospodarstwem w samym centrum. Nietypowy układ wzbudza emocje i - co ciekawe - przypomina nawet niektórym statek kosmiczny z "Gwiezdnych wojen". Mało kto jednak jest świadom, iż Czerwona to przykład okolnicy, czyli typu wsi charakterystycznego dla Pomorza, jak i spotykanego również w innych regionach Polski czy Czech.

Czym jest okolnica?

Okolnica to rodzaj wsi słowiańskiej, gdzie domy są ułożone w krąg lub podkowę wokół centralnego placu. W przeszłości tworzenie miejscowości w ten sposób cieszyło się popularnością, bowiem place w centrum osad służyły m.in. do spędzania na noc zwierząt gospodarskich. Dodatkowo wsie w takim układzie uchodziły za bardziej bezpieczne.