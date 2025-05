Część przedsiębiorców z Krynicy przystępuje też do tego programu. No z punktu widzenia Muszyny, gdyby tak patrząc wprost, że to może być niekorzystne, no bo nasi turyści pojadą do Krynicy i tam zostawią swoje pieniądze w kawiarni w restauracji, bo mają bonus. My patrzymy szerzej, Krynica i Muszyna to jeden organizm uzdrowiskowy. I tutaj kuracjusz muszyński jest mile widziany w Krynicy i odwrotnie. Działa to w dwie strony i tak to powinno po prostu być - mówił "Gazecie Krakowskiej" burmistrz Muszyny Jan Golba.