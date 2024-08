Dwie osoby nie żyją. Tragedia na Opolszczyźnie

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak prezentują się wyniki exit poll we Wrocławiu i Opolu

Do tragedii doszło we wtorek (20.08) około godz. 15. W jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Chrząstowice doszło do eksplozji. Według doniesień medialnych, do wybuchu doszło w trakcie prac serwisowych przy pompie ciepła. Dwie osoby zginęły na miejscu. W momencie eksplozji, w budynku przebywało pięć osób. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Budynek nie doznał poważnych uszkodzeń.

- Łącznie w domu, w którym miał miejsce wybuch, przebywało pięć osób. Jedna z nich wymagała hospitalizacji. Dwie pozostałe przebywają na obserwacji - przekazał lokalnemu portalowi opolska360.pl Tomasz Piątek, dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Okoliczności tragedii ustalają policjanci pod nadzorem prokuratury.

- Do zdarzenia doszło podczas prac serwisowych prowadzonych przy instalacji grzewczej, mówimy tutaj o pompie ciepła, którą wykonywała osoba niespokrewniona z lokatorami. Ciężko nam w tym momencie powiedzieć, co tam było robione. Wiemy, że wykonywane były jakieś prace serwisowe - powiedział dla opowiecie.info Paweł Kolera z Komendy Miejskiej PSP w Opolu.