czy to koniec postępowania?

Wybuch pompy ciepła zabiła dwie osoby. Zdecydowane kroki prokuratury

To zastosowanie niewłaściwego gazu do przeprowadzenia próby szczelności układu było - według biegłego - przyczyną wybuchu pompy ciepła, do której doszło w sierpniu zeszłego roku w Chrząstowicach. Siła eksplozji była tak duża, że spowodowała śmierć dwóch mężczyzn: serwisanta oraz mieszkańca domu. Według najnowszych ustaleń prokuratura daje sobie jeszcze kilka tygodni na podjęcie decyzję o ewentualnym zakończeniu śledztwa.