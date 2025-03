i Autor: SHUTTERSTOCK

Tragiczny wypadek

Eksplozja pompy ciepła zabiła dwie osoby. Biegły wskazał przyczynę wybuchu

To zastosowanie niewłaściwego gazu do przeprowadzenia próby szczelności układu było - według biegłego - przyczyną wybuchu pompy ciepła, do której doszło w sierpniu zeszłego roku w Chrząstowicach. Siła eksplozji była tak duża, że spowodowała śmierć dwóch mężczyzn: serwisanta oraz mieszkańca domu.