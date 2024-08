Tragedia w Chrząstowicach. Wybuch zabił męża pani sołtys. Zginął też 30-latek

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak prezentują się wyniki exit poll we Wrocławiu i Opolu

Tragedia w Chrząstowicach. Wybuch zabił męża pani sołtys. Zginął też 30-letni serwisant

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 20 sierpnia, w Chrząstowicach (woj. opolskie). Około godz. 15:00 w remontowanym budynku jednorodzinnym przy ul. Olimpijczyków doszło do nagłego wybuchu. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby. Niestety, w eksplozji śmierć poniosły dwie osoby, a trzy zostały ranne - jedna z nich została przetransportowana do szpitala w Opolu. W rozmowie z PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu powiedział, że wybuch prawdopodobnie miał związek z pompą ciepła znajdującą się w domu - doszło do niego podczas prowadzonych na miejscu prac serwisowych. Jak się okazało, ofiarami tego tragicznego zdarzenia byli 45-letni Roman W., mąż sołtys wsi Chrząstowice, a także 30-letni serwisant. Dramatyczne zdarzenie pogrążyło w żałobie lokalną społeczność, która nie może uwierzyć w to, co się stało.

Chrząstowice pogrążone w żałobie i smutku. "Niewyobrażalna tragedia"

Gmina Chrząstowice po tragedii w swoich mediach społecznościowych umieściła poruszający wpis.

- Niebo otrzymało nowego członka, za którym cała społeczność będzie tęsknić. W obliczu niewyobrażalnej tragedii, która wydarzyła się w Chrząstowicach, z ogromnym smutkiem i żalem pragniemy złożyć najszczersze kondolencje oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i najbliższym zmarłego - Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Rada Gminy Chrząstowice oraz pracownicy samorządowi - napisano w kondolencjach.

W rozmowie z "Radiem Opole" wójt Florian Ciecior przyznał, że zmarły Roman W., mąż sołtys Chrząstowic, był człowiekiem wyjątkowo zaangażowanym w sprawy lokalnej społeczności.

- Dla nas to był szok. Do końca sam nie mogę w to uwierzyć. Człowiek rzeczywiście zaangażowany. To była taka osoba, która wspierała tutaj naszych mieszkańców, nasz klub sportowy, gdzie tylko jakieś wydarzenie, to zawsze Romek był. Człowiek wesoły, otwarty dla ludzi i pomocny. My wszyscy jesteśmy tutaj wstrząśnięci - powiedział wójt Chrząstowic.

