Zaginął 35-letni Krzysztof. Wsiadł do auta i odjechał, do domu nie wrócił

Trwają poszukiwania

Trwają poszukiwania 35-letniego mieszkańca Zdzieszowic. Krzysztof Sabura w niedzielę, 26 lutego, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Do tej pory nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach apelują o pomoc w poszukiwaniach mężczyzny.