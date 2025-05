Zaginięcie 11-latki

Zaginiona Patrycja odnalazła się po dwóch dniach. Zatrzymano 24-latka. Co się działo z dziewczynką?

Patrycja wyszła z domu we wtorek, 13 maja, około 12.30. Potem je ślad się urwał. Niestety nim ruszyły jej poszukiwania minęło kilka godzin. Ogłoszono Child Alert. Dziewczynka odnalazła się dopiero po prawie dwóch dniach. W tej sprawie zatrzymano 24-letniego mężczyznę. Kim on jest i co się wydarzyło podczas nieobecności 11-latki, którą odnaleziono w jego mieszkaniu?