O odnalezieniu 11-latki i zakończeniu Child Alert policja poinformowała w czwartkowy poranek, 15 maja. Wcześniej trwały intensywne poszukiwania, w które zaangażowano duże siły i środki.

Intensywne poszukiwania 11-latki

Dziewczynka zaginęła we wtorek, 13 maja. Ostatni raz była widziana po godz. 12:00, po wcześniejszej wizycie u swoich dziadków. Od tamtej pory rodzice nie mieli z nią kontaktu. Zaniepokojeni powiadomili służby.

Rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Ponad 50 osób wyruszyło też szukać dziewczynki na własną rękę. To jej bliscy i mieszkańcy okolicznych wsi. Policja szukała nastolatki na dworcach, w lasach i galeriach handlowych w całym powiecie strzeleckim. W poszukiwania były też zaangażowane psy tropiące. Wśród miejsc, w których prowadzone są poszukiwania, był m.in. nieczynny kamieniołom. Niestety nie przyniosły one efektu.

Policja ogłosiła Child Alert

W środę, 14 maja wieczorem zdecydowano o rozpoczęciu specjalnej procedury Child Alert. Jest to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. Głównym celem Child Alert jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych dzieci i nastolatków, dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją o zaginięciu dziewczynki. Policja zaapelowała do wszystkich, by udostępniali zdjęcie zaginionej nastolatki w mediach społecznościowych.

Poszukiwania zakończone. Dziewczynka odnaleziona

W czwartek, 15 maja, w godzinach porannych, policja poinformowała, że działania poszukiwawcze zostały zakończone. 11-latka została odnaleziona. Child Alert został odwołany.

Jak powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka opolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, policjanci znaleźli Patrycję w czwartek o godzinie 5:00 rano w jednym z mieszkań w Żorach (woj. śląskie).

Zatrzymano 24-latka

Godzinę wcześniej w jednym z zakładów pracy zatrzymano do sprawy 24-latka, z którym nastolatka przebywała od wtorku.

- Według wstępnych informacji dziewczynka jest cała i zdrowa - poinformowała kom. Agnieszka Żyłka. - Obecnie jest pod opieką policjantów i w obecności rodzica będziemy starali się ustalić z nią wszystkie okoliczności zdarzenia. Także z zatrzymanym mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności mające na celu ustalenie, jaki charakter miała jego znajomość z nastolatką i w jaki sposób znalazła się w jego mieszkaniu.

