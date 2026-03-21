Przewrócony ciągnik całkowicie sparaliżował trasę. Droga krajowa zablokowana

- W miejscowości Chwiły na trasie DK 42 miało miejsce zderzenie auta osobowego z pojazdem ciężarowym.
- Wypadek doprowadził do przewrócenia się ciągnika z naczepą, co skutkuje pełną blokadą trasy w dwóch kierunkach.
- Kierowcy muszą przygotować się na dwugodzinne opóźnienia, choć szczęśliwie obyło się bez osób poszkodowanych.
- Funkcjonariusze policji zorganizowali już alternatywne trasy przejazdu lokalnymi szosami.
Wypadek na DK 42. Przewrócony ciągnik w miejscowości Chwiły zablokował przejazd
Do tego niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę 21 marca w godzinach wieczornych. Z nieustalonych dotąd przyczyn maszyna z podpiętą naczepą uderzyła w samochód osobowy, po czym runęła na bok. Gigantyczny zestaw zablokował całą szerokość jezdni i uniemożliwił jakikolwiek przejazd w tym rejonie. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej oraz patrole policji, które w pierwszej kolejności sprawdziły stan uczestników kolizji i zabezpieczyły obszar. Mundurowi przekazali dobre wiadomości, ponieważ żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie odniosła najmniejszych obrażeń. Podniesienie i odholowanie potężnego sprzętu wymaga jednak wezwania specjalistycznych dźwigów, co potrwa co najmniej dwie godziny.
Zamknięcie drogi krajowej nr 42 w okolicach wsi Chwiły zmusiło funkcjonariuszy do natychmiastowej reakcji i wyznaczenia objazdów. Wszystkie pojazdy jadące od strony Kluczborka oraz Radomska są obecnie kierowane na okoliczne trasy lokalne. Służby przypominają, że mniejsze szosy mają znacznie ograniczoną przepustowość i nie są przystosowane do przyjmowania dużego natężenia ruchu, dlatego kierowcy muszą przygotować się na jazdę w wolniejszym tempie. Władze proszą zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej czujności na wyznaczonych objazdach oraz bieżące sprawdzanie informacji o sytuacji na drogach. Mundurowi apelują również do wszystkich podróżujących o zachowanie spokoju i ścisłe wykonywanie poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem na miejscu wypadku.