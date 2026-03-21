Przewrócony ciągnik całkowicie sparaliżował trasę. Droga krajowa zablokowana

W miejscowości Chwiły na trasie DK 42 miało miejsce zderzenie auta osobowego z pojazdem ciężarowym.

Wypadek doprowadził do przewrócenia się ciągnika z naczepą, co skutkuje pełną blokadą trasy w dwóch kierunkach.

Kierowcy muszą przygotować się na dwugodzinne opóźnienia, choć szczęśliwie obyło się bez osób poszkodowanych.

Funkcjonariusze policji zorganizowali już alternatywne trasy przejazdu lokalnymi szosami.

Wypadek na DK 42. Przewrócony ciągnik w miejscowości Chwiły zablokował przejazd

Do tego niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę 21 marca w godzinach wieczornych. Z nieustalonych dotąd przyczyn maszyna z podpiętą naczepą uderzyła w samochód osobowy, po czym runęła na bok. Gigantyczny zestaw zablokował całą szerokość jezdni i uniemożliwił jakikolwiek przejazd w tym rejonie. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej oraz patrole policji, które w pierwszej kolejności sprawdziły stan uczestników kolizji i zabezpieczyły obszar. Mundurowi przekazali dobre wiadomości, ponieważ żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie odniosła najmniejszych obrażeń. Podniesienie i odholowanie potężnego sprzętu wymaga jednak wezwania specjalistycznych dźwigów, co potrwa co najmniej dwie godziny.

Zamknięcie drogi krajowej nr 42 w okolicach wsi Chwiły zmusiło funkcjonariuszy do natychmiastowej reakcji i wyznaczenia objazdów. Wszystkie pojazdy jadące od strony Kluczborka oraz Radomska są obecnie kierowane na okoliczne trasy lokalne. Służby przypominają, że mniejsze szosy mają znacznie ograniczoną przepustowość i nie są przystosowane do przyjmowania dużego natężenia ruchu, dlatego kierowcy muszą przygotować się na jazdę w wolniejszym tempie. Władze proszą zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej czujności na wyznaczonych objazdach oraz bieżące sprawdzanie informacji o sytuacji na drogach. Mundurowi apelują również do wszystkich podróżujących o zachowanie spokoju i ścisłe wykonywanie poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem na miejscu wypadku.

