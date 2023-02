Znaleźli martwą kobietę na podwórku. Policja szuka jej byłego męża. To on stoi za zbrodnią?

Ciało kobiety znaleźli na podwórku przechodnie. Policja poszukuje byłego męża kobiety

Ciało kobiety znaleziono w piątek, 10 lutego rano. Zobaczyli je przechodnie – leżało pod domem w Brzegu. Policja szybko doszła do wniosku, że sprawcą zabójstwa najpewniej jest Waldemar Zachęba – były mąż ofiary. To on miał, najpewniej nożem, zabić Jadwigę M. A następnie rowerem uciec. Dokąd? Nie wiadomo. Mężczyzna przepadł jak kamień w wodę. Służby zdecydowały się na publikację danych i wizerunku mężczyzny. Jeśli ktoś widział Waldemara Zachębę, powinien natychmiast zadzwonić na policję (nr 47 83 33 203 lub 112).

Uciekinier może być niebezpieczny, dlatego nie wolno samemu próbować go zatrzymywać.

Co wiemy o zbrodni? Na razie niewiele. Była para była mocno skonfliktowana na tle finansowym, co trwało od dobrych kilku lat. Nie pomógł rozwód, ponieważ Waldemar Zachęba wciąż rościł sobie prawa do części majątku, w tym domu. Najpewniej w czwartek doszło do kolejnej awantury, która tym razem miała swój tragiczny finał. Interesujące, że w dniu morderstwa mężczyzna został zatrzymany przez policję – jechał samochodem pod wpływem alkoholu.

Poszukiwany Waldemar Zacheba RYSOPIS

175 cm wzrostu,

muskularna budowa ciała,

szare oczy,

na czole widoczna blizna

60-latek ubrany był w zimową, grubą kurtkę z jasnym elementem w okolicy barków, jeansy, ciemne buty i zimową czapkę.

Poszukiwany może się poruszać na rowerze z sakwami na bagażniku. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z policjantami z Brzegu pod nr tel. 47 83 33 203 lub z najbliższą jednostką Policji w całym kraju nr alarmowy 112 – czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

