Ogromny transport dla Orlenu przejedzie ulicami Płocka. Kierowcy muszą uważać

Nocne utrudnienia w Płocku w związku z transportem Orlenu

Z płockiego nabrzeża Wisły do zakładu Orlenu wyruszy specjalna platforma wieloosiowa przewożąca stalową kolumnę frakcji butadienowej C4, ważącą blisko 288 ton i mierzącą 68,5 metra długości. Pojazd pokona trasę obejmującą ulice Parową, Szpitalną, Traktową oraz Zglenickiego, w tym drogi wojewódzkie 562 w kierunku Dobrzynia nad Wisłą oraz 559 w kierunku Lipna.. Z oficjalnych informacji przekazanych przez Orlen wynika, że operacja logistyczna rozpocznie się w czwartek punktualnie o godzinie 22:00.

Niestandardowe gabaryty transportu wymuszają wyjątkowo powolne tempo jazdy. Konwój dotrze na miejsce na terenie głównego płockiego zakładu dopiero w piątkowy poranek. Przedstawiciele koncernu proszą więc okolicznych mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej czujności w rejonie trasy przejazdu. Dodatkowo apelują o wykonywanie poleceń wydawanych przez pracowników ochrony oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczny przebieg transportu.

Gigantyczne kolumny dotarły do Płocka

Transport wielkogabarytowy to finał długiej podróży dwóch ogromnych elementów. Stalowe kolumny opuściły Szanghaj na początku grudnia i dopłynęły statkiem do portu w Gdańsku w pierwszych dniach marca. Następnie barki przetransportowały je Wisłą, aby ostatecznie dotrzeć do Płocka. Pierwsza konstrukcja, ważąca około 555 ton i mierząca 89,5 metra, pokonała drogę z nabrzeża do zakładu w nocy z soboty na niedzielę. Początkowo przeprowadzenie drugiego transportu zaplanowano w nocy ze środy na czwartek, ale niekorzystna aura wymusiła przesunięcie akcji o dobę.

Bezproblemowy przejazd tak potężnych konstrukcji wymagał wcześniejszych ingerencji w miejską infrastrukturę. Służby musiały tymczasowo zdemontować część znaków drogowych oraz tablic informacyjnych na obrzeżach miasta. Obie przetransportowane kolumny stanowią element nowoczesnej inwestycji Nowa Chemia, realizowanej obecnie przez spółkę Orlen.

10

SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY