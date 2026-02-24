Pożar elewacji galerii handlowej w Płocku. Na miejsce ruszyli strażacy

Ogień na elewacji budynku

Niepokojące sceny rozegrały się we wtorek w Płocku. Klienci Galerii Wisła, którzy planowali zrobić wieczorne zakupy, musieli szybko się ewakuować. Jak podaje portal warszawa.eska.pl, powołując się na informacje od oficera prasowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciecha Pietrzaka, służby odebrały zgłoszenie o pojawieniu się ognia na elewacji budynku tuż po godzinie 18:00. Do walki z żywiołem natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Co dokładnie działo się na miejscu?

„Podano dwa prądy wody, pożar bardzo szybko opanowano, ugaszono. Na tę chwilę trwa przewietrzanie, ale Galeria już dzisiaj nie będzie otwarta, zostanie zamknięta” – zaznaczył mł. kpt. Pietrzak.

Duża ewakuacja klientów

Gdy strażacy pędzili na miejsce, wewnątrz centrum handlowego trwała już zorganizowana akcja ewakuacyjna. Na szczęście w wyniku tego niebezpiecznego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a mechanizmy ostrzegawcze spełniły swoją rolę, co potwierdzają słowa rzecznika.

„Załączyły się wszystkie sygnalizacje pożarowe, więc była informacja głosowa. Wszystkie systemy zadziałały poprawnie” – powiedział.

Według wstępnych informacji strażaków liczba osób ewakuowanych z centrum handlowego oscylowała w granicach 400.

15-latka udawała policjantkę. Cztery osoby zatrzymane w sprawie - zobacz zdjęcia:

3

27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie. Jest nagranie z pożaru