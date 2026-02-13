Wieczorna tragedia na torach w Płocku! Jedna osoba nie żyje

Tragiczne potrącenie przez pociąg w Płocku. Mężczyzna zginął na miejscu

Do śmiertelnego wypadku na torach doszło w czwartek wieczorem, 12 lutego w Płocku. Zdarzenie miało miejsce około godziny 20.00 w rejonie ulicy Wiadukt. Jak wynika ze wstępnych informacji, pociąg osobowy potrącił mężczyznę, który znajdował się na torach kolejowych. Pomimo podjęcia natychmiastowej reakcji przez maszynistę, tragedii nie udało się uniknąć. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Według relacji służb, maszynista próbował hamować, jednak dystans był zbyt mały, by skutecznie zatrzymać skład przed zderzeniem. W momencie zdarzenia pociągiem podróżowało kilkanaście osób. Na szczęście żadna z nich nie została ranna ani nie wymagała pomocy medycznej.

Nie wiadomo, czy był to wypadek, czy też mogło dojść do celowego wejścia na tory

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego. W rejonie torów przy ul. Wiadukt pojawiły się również radiowozy i pojazdy ratownicze z włączonymi sygnałami świetlnymi. Na miejscu tragedii pracowali również policjanci, którzy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie szczegółów zdarzenia. Jak informują służby, dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane w toku postępowania. Na ten moment nie podano danych ofiary ani informacji, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy też mogło dojść do celowego wejścia na tory. Służby apelują o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych oraz infrastruktury torowej, szczególnie po zmroku i przy trudnych warunkach pogodowych. W czwartek wieczorem nawierzchnia w okolicy była mokra, co dodatkowo utrudniało działania ratowników. Śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

