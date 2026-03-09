Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku krótko po godzinie 19:00. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną i zespoły ratownictwa medycznego.

- Tragiczny wypadek w powiecie płockim. Około godziny 19:30 w miejscowości Mąkolin doszło do tragicznego zdarzenia drogowego

- przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku po godz. 21.

"18-latek najprawdopodobniej stracił panowanie nad BMW"

Z pierwszych informacji przekazanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że za kierownicą samochodu marki BMW siedział 18-latek.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierujący samochodem marki BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, po czym auto dachowało."

- przekazuje płocka policja.

14-latka zginęła na miejscu. Ranni w szpitalu

Samochodem podróżowała grupa pięciorga nastolatków. Niestety, dla jednej z pasażerek podróż zakończyła się tragicznie. Mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej, życia 14-letniej dziewczyny nie udało się uratować.

Pozostała czwórka poszkodowanych, w tym 18-letni kierowca, trafiła pod opiekę medyków. Policja potwierdziła, że kierujący pojazdem był trzeźwy. Ze względu na ciężki stan dwójki rannych, na miejsce wezwano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Dwie najciężej ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego."

- przekazują policjanci.

Droga zablokowana. Służby na miejscu

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. Trasa w miejscu zdarzenia została całkowicie zamknięta dla kierowców. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii.