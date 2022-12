i Autor: Policja Nie żyje mieszkaniec Płocka Sławomir R., który zaginął 11 grudnia. O śmierci 42-latka poinformowała policja

Tajemniczy zgon

Wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Tragiczny finał poszukiwań 42-letniego Sławomira z Płocka

Nie żyje mieszkaniec Płocka Sławomir R., który zaginął 11 grudnia. 42-latek wyszedł z domu na osiedlu Winiary ok. godz. 16.15, zabierając ze sobą telefon, ale urządzenie pozostawało nieaktywne. W poszukiwaniach mężczyzny brała udział nie tylko policja i rodzina, ale też inni mieszkańcy Płocka, którzy organizowali się na Facebooku, by dołączyć do akcji.