i Autor: pixabay.com

szokujące doniesienia!

14-latka została wykorzystana seksualnie?! Skrzywdzona nastolatka trafiła do szpitala

ago 8:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szokujące doniesienia z Wielkopolski! Do szpitala trafiła 14-latka z podejrzeniem przestępstwa na tle seksualnym. Informacja natychmiast trafiła do końskich policjantów, którzy wszczęli śledztwo. Co wiadomo w sprawie?