14-letnia Kasia przeżyła piekło na ziemi. Udowodnili Paulinie i Alanowi okrutne czyny

Takie rzeczy - niestety - nie dzieją się tylko w filmach! W lipcu 2022 roku na jednym z poznańskich blokowisk, w biały dzień, pod market, z piskiem opon podjechało stare BMW. W środku, za kierownicą siedziała Paulina K. Na siedzeniach pasażerów był między innymi chłopak, który kochał się w kobiecie - 17-letni wówczas Alan O. i jej córka. Zwabili w to miejsce koleżankę nastolatków - 14-letnią wówczas Kasię. Wszystkim dowodziła Paulina K. To ona poczuła się urażona, że Kasia w internetowej rozmowie z jej córką wulgarnie się o niej wypowiedziała. Jak podawał też prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, dziewczyna uszkodziła również e-papierosa jednej z porywaczek i nie chciała za niego zapłacić. To dlatego Paulina K. przygotowała chory plan zemsty.

Wstrząsające szczegóły porwania 14-latki z Poznania

Podstęp udał się, a dziewczyna została wciągnięta do samochodu. Autem pojechali do pobliskich Złotnik, by w ustronnym miejscu rozwinąć repertuar okrucieństwa. Przez następne dwie godziny cała piątka brutalnie się nad nią znęcała. Paulina K. nie miała dla nastolatki litości. - Wydawała polecenia pozostałym i mogła w każdej chwili przerwać. Ona ponosi największą winę - mówił w czasie ustnego uzasadnienia wyroku sędzia Klimowicz. To, co kobieta ze swoimi kompanami zrobili z nastolatką, to podłość w czytaj postaci. Dziewczyna została brutalnie zgwałcona, ale oprawcy ogolili jej też część głowy żyletką, a oprócz tego bili ją i poniżali, przypalali papierosami, a wszystko nagrywali telefonami komórkowymi.

Zbrodnia szybko wyszła na jaw, a dorośli przestępcy trafili za kratki. W Sądzie Okręgowym właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. Na 10 lat i 1 miesiąc więzienia została skazana Paulina K., a na 7 lat więzienia Alana O. Muszą też zapłacić nastolatce 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Para nie może również zajmować stanowisk związanych z wychowywaniem, edukacją i leczeniem dzieci i mają zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną przez 10 lat. Młodsi sprawdzi też już odpowiadają za to, co zrobili. W maju ubiegłego roku Sąd Rejonowy zdecydował, że 13-latka i 14-latek trafią do zakładu poprawczego o zaostrzonym rygorze.

Tymczasem Kasia, ofiara gangu Pauliny K. wciąż zmaga się z konsekwencjami horroru, który zgotowali jej znajomi. - Pomimo skutków fizycznych, które udało się zaleczyć, traumę psychiczną doświadczoną przez pokrzywdzoną uznano za trwałą, którą leczyć będzie latami - mówił na sali sądowej sędzia Andrzej Klimowicz.

Jak dodała po ogłoszeniu wyroku Karolina Borowiecka, pełnomocniczka pokrzywdzonej, dziewczynka jest obecnie w tragicznym stanie psychicznym, jest pod opieką psychologa i psychiatry. Uzasadnienia wyroku nie była w stanie osłuchać mama nastolatki. - Moim zdaniem kara jest za niska, ale nie wiem, czy będziemy mieć siłę apelować od wyroku - przyznała.

