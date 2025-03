wziął je bez pytania!?

17-latek zginął, rozbijając auto ojca. W pojeździe była jego siostra! W tle dramatyczne ustalenia

Nie milkną echa wypadku, w którym zginął 17-latek w Poznaniu. Chłopak wsiadł do auta z trójką równie młodych pasażerów i uderzył w latarnię na jednej z ulic. Nastolatek zginął na miejscu. W samochodzie była również jego siostra. Jej życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja sprawdza teraz, jak w ogóle doszło do tego, że młody mężczyzna wsiadł do auta.