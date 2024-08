Wsiadła do pociągu, a potem nikt już jej nie widział! Co się stało z Amelią?

Dramat po koncercie Taylor Swift! 19-latka trafiła do szpitala. Jest w ciężkim stanie

Blady strach w Poznaniu. Mężczyzna dotykał kobiety i uciekał!

Grasował w jednej z poznańskich dzielnic. Poruszał się na rowerze, atakował kobiety i odjeżdżał. Internetowe forum o Łazarzu zaczęły zalewać wpisy przerażonych kobiet, które przestrzegały się przed nim nawzajem.

- Mocno klepnął mnie w pośladek i przy okazji widząc moje zaskoczenie, zaczął się śmiać - opisała na lokalnym forum Wiktoria, która prosiła o pomoc w ustaleniu kamer monitoringu, żeby zdobyć nagranie z tego zdarzenia. - Nie wiem, czy to ta sama osoba, ale dziś młody mężczyzna jadący na rowerze rozdarł sukienkę pani idącej pod naszym blokiem (Łukaszewicza), ona sądziła, że próbował ukraść jej torebkę. I nasz monitoring go nagrał - odpowiadały kobiety.

Zobacz także: Wsiadła do pociągu, a potem nikt już jej nie widział! Co się stało z Amelią?

Sprawą zajęła się poznańska policja

Mundurowi na szczęście ustalili sprawcę. - Na podstawie materiałów dowodowych, w uzgodnieniu z prokuratorem rejonowym, przedstawiono mu 6 zarzutów. Dotyczą one dotykania miejsc intymnych napadniętych kobiet. Prokurator na wniosek policjantów z Grunwaldu nałożył na podejrzanego dozór, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych kobiet oraz zakaz kontaktowania się z napadniętymi paniami - mówi mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik Wielkopolskiej Policji. 20-latek przyznał się do wszystkiego. Grozi mu 8 lat więzienia.

W przeszłości był notowany za sprawę narkotykową, uszkodzenie mienia, występki z ruchu drogowego.