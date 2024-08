i Autor: Wielkopolska Policja, archiwum SE

Tajemnicze zniknięcie

Wsiadła do pociągu, a potem nikt już jej nie widział! Co się stało z Amelią?

Tajemnicze zniknięcie nastolatki z Wielkopolski. Jak przekazuje policja, 16-latka w czwartek, 31 lipca wsiadła do pociągu w Krynicy Zdroju, ale do domu nie dotarła. Co się stało z Amelią? To próbują ustalić jej rodzice, który apelują o jakiekolwiek informacje w sprawie zaginięcia córki.